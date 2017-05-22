Кыргызстанец Кичин может получить шанс играть в Высшей лиге РФ по футболу

22 мая 2017, 8:34 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Кыргызстанский футболист, защитник Валерий Кичин может пробиться со своей командой "Енисей" в Российскую премьер-лигу - высший дивизион страны.

Футбольный клуб из Красноярска стал бронзовым призером Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - второго дивизиона РФ.

Теперь команде придется сыграть стыковые матчи, чтобы получить путевку в Высшую лигу. Соперником "Енисея" за эту путевку станет тульский "Арсенал".

Как сообщается на официальном сайте "Енисея", первый матч состоится в Красноярске 25 мая на центральном стадионе, а ответная - в Туле 28 мая.

Кичин выступает за клуб с лета 2016 года. До этого он играл в таких клубах, как "Тюмень", "Анжи" и другие.