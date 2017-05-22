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Новости Кыргызстана

"Барселона" определилась с новым тренером, который возглавит команду"Барселона" определилась с новым тренером, который возглавит команду

Фестиваль кумыса и туризма впервые в КР — отведайте и узнайте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427250-ru.html

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22 мая 2017, 8:49       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Кыргызстане впервые проведут фестиваль кумыса и туризма, сообщили в Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО).
Цель мероприятия - развитие внутреннего туризма и создание бизнес-площадки для дальнейшего сотрудничества бизнес-структур, связанных с этой сферой.
Фестиваль пройдет в одном из торговых центров Бишкека 27-28 мая с 10.00 до 17.00.
Организаторы приглашают кыргызстанцев принять участие в показе своей продукции.
Кумыс - пенистый кисломолочный напиток беловатого цвета из кобыльего молока, полученный в результате брожения. В зависимости от закваски, длительности и условий изготовления напиток получается разной крепости - от крепкого с повышенным содержанием спирта до успокаивающего, приводящего в расслабленное состояние. Кумыс признан целебным общеукрепляющим средством.
Об изготовлении, о составе, полезных свойствах и карты кумысолечебниц смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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