Фестиваль кумыса и туризма впервые в КР — отведайте и узнайте

22 мая 2017, 8:49 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Кыргызстане впервые проведут фестиваль кумыса и туризма, сообщили в Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО).

Цель мероприятия - развитие внутреннего туризма и создание бизнес-площадки для дальнейшего сотрудничества бизнес-структур, связанных с этой сферой.

Фестиваль пройдет в одном из торговых центров Бишкека 27-28 мая с 10.00 до 17.00.

Организаторы приглашают кыргызстанцев принять участие в показе своей продукции.

Кумыс - пенистый кисломолочный напиток беловатого цвета из кобыльего молока, полученный в результате брожения. В зависимости от закваски, длительности и условий изготовления напиток получается разной крепости - от крепкого с повышенным содержанием спирта до успокаивающего, приводящего в расслабленное состояние. Кумыс признан целебным общеукрепляющим средством.

Об изготовлении, о составе, полезных свойствах и карты кумысолечебниц смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>