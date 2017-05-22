Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Морской лев схватил девочку за платье и утащил в водуМорской лев схватил девочку за платье и утащил в водуNegatiff В Ноокене парень нанес ножевые ранения односельчанамNegatiff В Ноокене парень нанес ножевые ранения односельчанам

Барнаул предложили переименовать в Путинград ради всестороннего развития

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360212_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427249-ru.html

Похожие новости

Жителям Казани предложили блюда разных стран. Самым популярным стал плов!

Торага Ч.Турсунбеков: "Укрепление экономики достижимо через развитие частного предпринимательства

Спикер: Укрепление экономики страны достижимо через развитие частного предпринимательства

С.Жээнбеков обсудил вопрос развития гражданкой авиации с главой Совета ИКАО

Как развить Кыргызстан. Энергия ветра, как альтернатива электростанциям

22 мая 2017, 8:14       Комментарии

Кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова предложила переименовать город в Путинград. Свою идею она объяснила в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул встанет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным", - считает политик. По ее словам, доказательством того, что смена названия положительно влияет на жизнь города, можно считать Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того, она полагает, что "три поселения с названием Барнаул для России - это слишком много".
В ближайшее время Чаузова намерена составить соответствующую петицию.
Предложение о переименовании прозвучало во время дебатов по программе развития коммунального хозяйства.
Портал MyAltai сообщает, что помимо административного центра Алтайского края, название Барнаул также носит военный городок в Борзинском районе Забайкальского края (он также именуется Борзя-2) и деревня в Варгашинском районе Курганской области. Раньше так именовалось село Арусси в Лакском районе Дагестана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум