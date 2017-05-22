Барнаул предложили переименовать в Путинград ради всестороннего развития

22 мая 2017, 8:14 Комментарии

Кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова предложила переименовать город в Путинград. Свою идею она объяснила в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул встанет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным", - считает политик. По ее словам, доказательством того, что смена названия положительно влияет на жизнь города, можно считать Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того, она полагает, что "три поселения с названием Барнаул для России - это слишком много".

В ближайшее время Чаузова намерена составить соответствующую петицию.

Предложение о переименовании прозвучало во время дебатов по программе развития коммунального хозяйства.

Портал MyAltai сообщает, что помимо административного центра Алтайского края, название Барнаул также носит военный городок в Борзинском районе Забайкальского края (он также именуется Борзя-2) и деревня в Варгашинском районе Курганской области. Раньше так именовалось село Арусси в Лакском районе Дагестана.