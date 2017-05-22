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Морской лев схватил девочку за платье и утащил в воду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360216_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427248-ru.html

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22 мая 2017, 8:20       Комментарии

В канадском городе Ричмонд морской лев схватил девочку за платье и утащил ее в воду. Запись инцидента, произошедшего в рыбачьей верфи Стивестон, доступна на YouTube. Видео, опубликованное 20 мая, набрало свыше 400 тысяч просмотров.
Как отмечается в подписи к ролику, ребенка спасли родственники и очевидцы, он не пострадал.
Как передает CBC News, автор видео рассказал, что он часто видит морских львов в этом месте, но никогда не был свидетелем ничего подобного. Он также отметил, что прямо перед нападением животное кормили собравшиеся на пристани люди.
По словам Эндрю Трайтса (Andrew Trites), директора центра по исследованию морских млекопитающих при Университете Британской Колумбии, его первой мыслью после просмотра видео стала такая: "Как глупы некоторые люди, которые не относятся к дикой природе с должным уважением". "Это был Калифорнийский морской лев-самец, они огромные животные, они не артисты цирка и не обучены быть рядом с людьми", - добавил он.
Трайтс считает, что когда девочка повернулась и села у воды, в поле зрения животного попал фрагмент ее платья, морской лев принял его за еду, и поэтому схватил. Эксперт надеется, что это видео научит людей не кормить диких зверей.

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