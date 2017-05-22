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Сирийский Хомс полностью освобожден от вооруженных групп

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360213_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427247-ru.html

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22 мая 2017, 8:33       Комментарии

Вывод бойцов вооруженной оппозиции из квартала Аль-Ваэр в сирийском Хомсе завершен. Последняя колонна с повстанцами выдвинулась в сторону Джераблуса, после чего город полностью перешел под контроль сирийской армии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
"Остались только гражданские, те, кто не хотел покидать свои дома. После того как в квартал войдут саперы, будет принято решение, разрешить ли представителям СМИ лично увидеть последний освобожденный квартал", - сказал агентству офицер сирийской полиции.
В рамках последнего, одиннадцатого этапа вывода бойцов из города его покинули более 2,5 тысячи человек, включая 700 мятежников. Этап длился около 24 часов. Большая их часть вышла из Хомса с легким стрелковым оружием в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
По словам корреспондента, над кварталом наблюдаются черные клубы дыма, однако никто из представителей полиции или армии Сирии не может объяснить причину пожара.
За предыдущие десять этапов Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек, включая 3,5 тысячи повстанцев.
Этот квартал оставался последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 года по условиям перемирия туда временно переместились пять тысяч мятежников из старых кварталов города.

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