Negatiff В Ноокене парень нанес ножевые ранения односельчанам

22 мая 2017, 8:05 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

В Ноокенском районе разыскивают 22-летнего парня, нанесшего ножевые ранения 4 односельчанам

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 мая.

Взрослые склонны к более тяжелому течению ветряной оспы с выраженной симптоматикой интоксикации (озноб, головная боль, ломота в теле), лихорадкой, иногда отмечается тошнота, рвота

Как поясняют специалисты Министерства здравоохранения КР, иммунная система взрослого человека дает очень сильную ответную реакцию из-за чего болезнь переносится тяжелее.

В канадском городе Ричмонд морской лев вцепился в платье девочки и утащил ее в воду

На помощь ребенку бросился мужчина и благополучно вытащил ее обратно на причал.