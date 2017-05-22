Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Барнаул предложили переименовать в Путинград ради всестороннего развитияБарнаул предложили переименовать в Путинград ради всестороннего развитияСМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты неизвестной модификацииСМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты неизвестной модификации

Negatiff В Ноокене парень нанес ножевые ранения односельчанам

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427246-ru.html

Похожие новости

Кыргызстану важно построить систему, обеспечивающую транспарентность принятия решений, направленных на развитие человеческого капитала, - ректор АГУПКР

Вице-премьер Ч.Султанбекова поручила закончить расследование по отравлению школьников в Ноокене

Правительство поручило МВД и Минздраву в срок завершить расследование массового отравления в Ноокене

Минздрав не знает, чем отравились 32 школьника в Ноокене

Минздрав КР: Пока точно неизвестно, чем отравились школьники в Ноокене

22 мая 2017, 8:05       Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...
В Ноокенском районе разыскивают 22-летнего парня, нанесшего ножевые ранения 4 односельчанам
Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 мая.
Взрослые склонны к более тяжелому течению ветряной оспы с выраженной симптоматикой интоксикации (озноб, головная боль, ломота в теле), лихорадкой, иногда отмечается тошнота, рвота
Как поясняют специалисты Министерства здравоохранения КР, иммунная система взрослого человека дает очень сильную ответную реакцию из-за чего болезнь переносится тяжелее.
В канадском городе Ричмонд морской лев вцепился в платье девочки и утащил ее в воду
На помощь ребенку бросился мужчина и благополучно вытащил ее обратно на причал.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум