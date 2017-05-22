Positiff: А.Тыныбекова выиграла золото в Баку, в Хабаровске из больницы выписан кыргызстанец, пострадавший при нападении на ФСБ

22 мая 2017, 8:23 Комментарии

Спортсменка из Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова стала победительницей Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан)

Она выступала 21 мая в состязаниях по вольной борьбе в весовой категории до 58 кг.

В Хабаровске из больницы выписан кыргызстанец, пострадавший при вооружённом нападении на местное отделение ФСБ

Инцидент произошел в апреле. 37-летний гражданин Кыргызстана Талант Жумаев в приемной ФСБ оказался по работе - он был приглашен в качестве переводчика.

Американские ученые случайно обнаружили антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

Антитело было обнаружено группой ученых, которые несколько лет работают над лечением рассеянного склероза.

Новая ракета КНДР пролетела 500 км и упала в море

Запуск новой ракеты состоялся в воскресенье, 21 мая.