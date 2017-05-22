Тепло и без осадков — погода по Кыргызстану на сегодня

22 мая 2017, 8:05 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Кыргызстане в понедельник, 22 мая, осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

В Бишкеке ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду. Днем ожидается +29...+31 градус, в ночь на вторник отметка на градусниках приблизится к +18.

В Оше днем термометры покажут до +32, а ближе к ночи до 20 градусов выше нуля.

В Чуйской и Таласской областях днем +26...+31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях днем температура воздуха будет в районе +27...+32.

В Иссык-Кульской области днем около 25 градусов выше нуля.

В Нарынской области в дневное время воздух прогреется до +27.