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Тепло и без осадков — погода по Кыргызстану на сегодня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427244-ru.html

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22 мая 2017, 8:05       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Кыргызстане в понедельник, 22 мая, осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
В Бишкеке ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду. Днем ожидается +29...+31 градус, в ночь на вторник отметка на градусниках приблизится к +18.
В Оше днем термометры покажут до +32, а ближе к ночи до 20 градусов выше нуля.
В Чуйской и Таласской областях днем +26...+31 градус.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях днем температура воздуха будет в районе +27...+32.
В Иссык-Кульской области днем около 25 градусов выше нуля.
В Нарынской области в дневное время воздух прогреется до +27.

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