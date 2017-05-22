СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты неизвестной модификации

22 мая 2017, 8:04 Комментарии

Северная Корея в воскресенье, 21 мая, запустила ракету неизвестной модификации. Об этом сообщает агентство "Ёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пуск был осуществлен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, ракета (по предварительным данным, баллистическая) пролетела около 500 километров.

В связи с этим президент республики Мун Джэин созывает Совет национальной безопасности страны.

"Ёнхап" отмечает, что сегодняшний запуск стал восьмым испытанием ракет, которое Пхеньян проводит в этом году.

Предыдущее испытание баллистической ракеты Северная Корея провела 29 апреля, однако, по данным США, оно оказалось неудачным. До этого пуск ракеты производился 14 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.