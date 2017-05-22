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СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты неизвестной модификации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360214_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427243-ru.html

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22 мая 2017, 8:04       Комментарии

Северная Корея в воскресенье, 21 мая, запустила ракету неизвестной модификации. Об этом сообщает агентство "Ёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Пуск был осуществлен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, ракета (по предварительным данным, баллистическая) пролетела около 500 километров.
В связи с этим президент республики Мун Джэин созывает Совет национальной безопасности страны.
"Ёнхап" отмечает, что сегодняшний запуск стал восьмым испытанием ракет, которое Пхеньян проводит в этом году.
Предыдущее испытание баллистической ракеты Северная Корея провела 29 апреля, однако, по данным США, оно оказалось неудачным. До этого пуск ракеты производился 14 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

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