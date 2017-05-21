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Новости Кыргызстана

ГУВД Чуйской области ищет предполагаемого маньякаГУВД Чуйской области ищет предполагаемого маньяка

Второе золото за месяц! Айсулуу Тыныбекова выиграла всех Исламиаде

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427242-ru.html

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Исламиада: У сборной КР – 2 золота, 3 серебра и 7 бронзовых медалей

21 мая 2017, 23:21       Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую модель на Исламских играх солидарности в Баку (Азербайджан), говорится на официальном сайте соревнований.
Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 килограммов, где участвовали еще две спортсменки. Состязание прошло по круговой системе. В финальной схватке Тыныбекова боролась с азербайджанкой Аленой Колесник. Согласно турнирной таблице, кыргызстанка выиграла поединок со счетом 5:3.
Четвертые Исламские игры солидарности начались в Баку 12 мая и продлятся до 22 мая. Кыргызстанцы выступают в 11 видах спорта.
Ранее 13 мая Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой Азии по женской борьбе в весовой категории до 58 килограммов. В первый раз этот титул она завоевала в феврале 2016 года в Таиланде.

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