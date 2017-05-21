Второе золото за месяц! Айсулуу Тыныбекова выиграла всех Исламиаде

21 мая 2017, 23:21 Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую модель на Исламских играх солидарности в Баку (Азербайджан), говорится на официальном сайте соревнований.

Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 килограммов, где участвовали еще две спортсменки. Состязание прошло по круговой системе. В финальной схватке Тыныбекова боролась с азербайджанкой Аленой Колесник. Согласно турнирной таблице, кыргызстанка выиграла поединок со счетом 5:3.

Четвертые Исламские игры солидарности начались в Баку 12 мая и продлятся до 22 мая. Кыргызстанцы выступают в 11 видах спорта.

Ранее 13 мая Айсулуу Тыныбекова стала чемпионкой Азии по женской борьбе в весовой категории до 58 килограммов. В первый раз этот титул она завоевала в феврале 2016 года в Таиланде.