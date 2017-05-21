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ГУВД Чуйской области ищет предполагаемого маньяка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360211_gy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427241-ru.html

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21 мая 2017, 22:33       Комментарии

ГУВД Чуйской области ищет предполагаемого маньяка, который со слов очевидцев, близ Бишкека мог надругаться над маленькими детьми. Об этом сегодня, 21 мая, "ВБ" сообщили в силовом ведомстве.
Уточняется, что сегодня примерно в 11.00 утра на пульт 102 позвонили очевидцы, которые сообщили, что в селе Бешкунгей мужчина похитил двух детей.
"Свидетели сообщили номера машины, на которой скрылся от них водитель. В ходе проверки госномеров выяснилось, что их хозяин уже умер, кто ездит на этом авто сейчас - неизвестно. В настоящий момент по всем постам, в том числе патрульной милиции, разослана ориентировка авто. Однако стоит заметить, что официально с заявлением о пропаже детей никто не обращался", - проинформировали в ведомстве.

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