Близ Бишкека ищут предполагаемого педофила

21 мая 2017, 19:12 Комментарии

О том, что близ Бишкека якобы педофил в неизвестном направлении увез двоих детей, сообщила в Фейсбуке гражданская активистка Динара Аляева со ссылкой на супругов Василия и Евгению.

По данным активистки, предполагаемого педофила заметили в селе Беш-Кунгей свидетели происшествия Василий и Евгения, которые отдыхали с семьей на природе. По словам свидетелей, услышав детские крики неподалеку от горы, где отдыхала семья, пара направилась на помощь ребенку.

«А вдруг он делает детям больно, подумали мы с мужем, когда услышали детский крик… Мы с семьей отдыхали в горах за Таштар Атой, село Беш-Кунгей. Нас объехала Audi 100 золотистого (светло коричневого) цвета, гос номер B6927AI, на переднем сидении сидела девочка лет 8. Ранее эта машина стояла ниже нас», — сообщает Евгения.

«Минут через 15, когда мы уже садились в машину, услышали страшный детский крик. Мы поехали в сторону, куда уехала Ауди и откуда издавался крик, чтобы посмотреть все ли в порядке. Поднявшись за холм, мы увидели, что с заднего сиденья вылез мужчина-азиат лет 45. Рядом с машиной стоял мальчик лет 7 и задняя дверь была открыта.

Увидев, что мы приближаемся, мужчина быстро сел за руль, а за ним так же быстро залез в машину на заднее сиденье мальчик и закрыл дверь.

Под предлогом узнать дорогу мы подошли к машине и муж начал разговор. Тут же стало ясно, что мужчина нервничает и его голос дрожит, он закурил сигарету. Я спросила, его ли это дети. Он тут же вышел из себя и криком ответил, что это его дети, и спросил, что нам вообще нужно от него. Задние окна машины были затонированы, передние открыты. Поэтому подойдя вплотную к водительской двери, мы смогли разглядеть запуганных детей на заднем сидении.

Дети были сильно напуганы и заплаканные. Я спросила у них: "Это ваш папа?" Они как будто были в шоковом состоянии и боялись пошевелиться, даже слова не произнесли. Я думала может они не понимают по-русски. Спросила по-киргизски "Поедете домой с нами?". В этот момент мужчина завел машину и быстро поехал в сторону Беш-Кунгея. Мы тоже сели в машину и начали погоню. К сожалению, мы не успели догнать машину. По переулкам Беш-Кунгея он выехал на Алматинку. Но в какую строну он повернул, мы уже не увидели, т.к. отстали.

Хотелось бы узнать, все ли в порядке с детьми, кем он им приходится. Хотелось бы, чтобы с детьми провели беседы психологи и специалисты, а с родителей и близких взяли бы объяснительные. Поведение мужчины было в крайней степени странным, и мы переживаем за судьбу детей.

Еще во время погони мы позвонили в службу 112, нас связали с Аламединским РОВД. Заявление написали. В милиции подтвердили, что Ауди с такими номерами совпадает с нашим описанием. И они выяснили адрес, но проверить смогут только завтра», — сообщила Евгения.