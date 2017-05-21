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Детский "телефон доверия" в Кыргызстане — анонимность гарантируется

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427239-ru.html

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21 мая 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. В Кыргызстане с 2015 года работает "телефон доверия" для несовершеннолетних.
За полтора года работы на номер 111 поступило больше 1,5 тысячи звонков с просьбой о помощи. В основном звонят взрослые, переживающие за своих или чужих детей.
По результатам исследований ЮНИСЕФ, 70,3 процента несовершеннолетних в Кыргызстане подвергаются насилию в семье, в большинстве случаев - психологическому.
"Сами дети заявляют об этом редко, от них поступило всего 370 звонков", - сообщила начальник Управления защиты семьи и детей Министерства социального развития Марина Джапаркулова.
Как рассказал психолог центра, имя которого мы назвать не можем, при разговоре со специалистом подростки имеют право сохранять анонимность. Они могут рассказать о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются. "Телефон доверия" работает круглосуточно.

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