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UzA: Узбекистан и ИБР разработают новую программу сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-uzb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427238-ru.html

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Министр юстиции КР и представитель ведомства федерального канцлера Германии обсудили вопросы сотрудничества

21 мая 2017, 18:48       Комментарии

UzA: Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром/
Участники встречи обсудили взаимодействие Узбекистана и ИБР в разработке и реализации проектов в здравоохранении, образовании, энергетике, ЖКХ и ирригации.
Узбекистан является членом ИБР с 2003 года. Банк принимает участие в софинансировании проектов в области развития здравоохранения, образования, сельского хозяйства, ирригации, электроэнергетики, транспорта и поддержки частного предпринимательства. Общий объем кредитных средств и инвестиций банка в экономику Узбекистана составляет на сегодняшний день более одного миллиарда долларов по 38 проектам.
Для расширения масштабов партнерства решено разработать конкретную программу действий по обмену делегациями различных уровней.
Мирзияев и Хаджар обсудили также возможность участия ИБР в организации при мемориальном комплексе Имама Бухари в Самарканде международного научно-исследовательского центра, специализирующегося в изучении богатого духовного наследия мыслителей Востока, внесших неоценимый вклад в развитие человечества. По итогам переговоров подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании в этом аопросе.
Как сообщалось, глава Узбекистан прибыл в Эр-Рияд по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда для участия в саммите арабо-мусульманских стран и США.
В рамках визита также намечено проведение ряда двусторонних встреч, в том числе с лидерами стран региона.

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