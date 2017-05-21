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Trend: Парламентские выборы в Туркменистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-par...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427237-ru.html

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21 мая 2017, 18:52       Комментарии

Trend: Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в состоявшихся сегодня выборах депутатов Меджлиса (парламента) вместо выбывших парламентариев, сообщает ЦИК страны.
"Проголосовав утром на избирательном участке № 48 Копетдагского этрапа (района) Ашхабада, расположившемся в школе № 68 имени Аннанияза Артыка, глава государства был в числе первых, кто пришёл в этот день на избирательные участки",- сказано в информации.
Также отмечается, что широкую альтернативность и прозрачность выборов гарантирует участие в них нескольких претендентов на мандат народного доверия.
В воскресенье проходят и выборы в органы местной власти - халк маслахаты и генгеши в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве регионов.
Всего по Туркменистану предстоит выбрать двух депутатов Меджлиса, 41 представителей халк маслахаты и 134 представителей генгешей. В связи с этим действуют 177 округов и 255 избирательных участков.
Участковые избирательные комиссии будут работать до 19 часов.

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