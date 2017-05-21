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Asia+: "Футбол во имя дружбы" - фестиваль подростков из Кыргызстана и Таджикистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-futb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427236-ru.html

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21 мая 2017, 19:08       Комментарии

Asia+: В приграничном селе Арка Баткенской области Кыргызстана состоялся международный юношеский футбольный фестиваль, который открыл неделю "Футбол во имя дружбы" для юношей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана, организованный федерациями футбола Кыргызстана и Таджикистана совместно с ЮНИСЕФ Кыргызыстана и Таджикистана.
Этим фестивалем начинается серия футбольных матчей, которые пройдут по инициативе Федерации футбола двух стран и c поддержкой ЮНИСЕФ в 23 приграничных школах и сообществах с участием более 1500 детей и подростков из Кыргызстана и Таджикистана. Целью товарищеских матчей является укрепление дружественных связей между сообществами через спорт.
Рауль де Торси, заместитель главы ЮНИСЕФ в Кыргызстане, подчеркнул: "Дружба двух стран начинается с дружбы и согласия жителей приграничных районов. Поэтому ЮНИСЕФ с партнерами организовывает футбольные мероприятия для детей, подростков и молодежи Кыргызстана и Таджикистана, чтобы использовать силу спорта для укрепления сотрудничество и добрососедства на границе".
Данная инициатива и матчи на территории Таджикистана проводятся в рамках Года молодежи.
Федерация футбола Таджикистана вносит свой вклад в год молодежи продвижением здорового образа жизни среди подростков и молодежи, также путем использования футбола для укрепление дружбы и социальной сплоченности среди подростков приграничных районов между двумя странами.
Мероприятия являются частью программы по трансграничному сотрудничеству для достижения устойчивого мира и развития, которая финансируется Фондом Миростроительства ООН. Программа реализуется ЮНИСЕФ и другими агентствами ООН в Кыргызстане и Таджикистане направлена на продвижение устойчивого мира и развития в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана. Мероприятия продлятся до 27 мая. Закрытие фестиваля пройдет на территории Таджикистана в районе Бобочон Гафуров под руководством федерации футбола Таджикистана

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