Торага Ч.Турсунбеков: "Укрепление экономики достижимо через развитие частного предпринимательства

21 мая 2017, 18:30 Комментарии

Бишкек, 21 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков заявил во время своей поездки по Ошской области, что с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, несмотря на уменьшение реэкспорта, создаются условия для развития отечественного производства. Он подчеркнул, что перспективные предпринимательские объекты как в Араванском районе необходимо открывать во всех регионах страны. По его словам, укрепление экономики страны достижимо посредством развития частного предпринимательства и государству необходимо оказывать таким субъектам всемерную поддержку.

В частности во время ознакомления с ходом строительства больницы в с.Мангыт Араванского района, рассчитанной на 50 койко-мест, было отмечено, что строительство здания завершено на 80-90%, но объект не сдается в эксплуатацию по причине неполного выделения финансовых средств. Представитель строительной компании ОсОО "ППА" озвучил просьбу оказать содействие в решении данного вопроса. В свою очередь Ч. Турсунбеков сказал, что вопрос будет рассмотрен в профильных Комитетах парламента и сообщил о том, что будет дано протокольное поручение соответствующим министерствам и ведомствам о выделении необходимой для завершения строительства суммы в 18 млн. сомов. Кроме этого Торага призвал представителей Правительства, сопровождавших парламентариев в рамках рабочей поездки, ускорить строительство подобных социальных учреждений, которые не сдаются в эксплуатацию в срок.

Во время поездки группа депутатов во главе с Торага ознакомилась с деятельностью птицефермы в Араванском районе Ошской области.

Эта ферма, располагающаяся на участке земли в два гектара, была открыта в 2015 году и как сообщила руководитель Жумагуль Ташматова, на строительство фермы были направлены инвестиции в размере 18 млн. сомов. "Ферма рассчитана на пятнадцать тысяч голов кур. В ноябре-декабре 2015 года вывод составил 5 тысяч цыплят, произведено 5 тонн куриного мяса на 800 тысяч сомов. В следующем 2016 году было произведено 27,4 тонн куриного мяса на 4 млн. 155,6 сомов",- сообщила она и добавила, на сегодняшний день на птицеферме работают 12 человек.

Ч.Турсунбеков отметил, что местным органам власти необходимо оказывать всемерную поддержку подобным хозяйствующим субъектам. "Через развитие сельского хозяйства мы можем поднять экономику страны. В связи с этим Правительству КР посредством поддержки частного сектора, особенно частных предпринимателей, необходимо создавать благоприятные условия. В свою очередь Жогорку Кенеш готов разработать и принять законопроекты, обеспечивающие развитие экономики и предпринимательской среды",- сказал Торага ЖК КР.