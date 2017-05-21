Морской лев утащил девочку в воду в Канаде

21 мая 2017, 19:12 Комментарии

Бишкек, 21 мая /Кабар/. В канадском городе Ричмонд морской лев вцепился в платье девочки и утащил ее в воду, сообщило агентство РИА Новости.

Видео инцидента, который произошел в городе Ричмонд, опубликовал на YouTube местный студент. В начале ролика животное неспешно плавает рядом, а люди на причале бросают ему куски хлеба. Когда девочка садится на край причала, хищник одним рывком утаскивает ее за собой под крики шокированных очевидцев. После этого на помощь ребенку бросается мужчина и благополучно вытаскивает ее обратно на причал.

С точки зрения экспертов по морским млекопитающим, животное могло принять платье девочки за рыбу. "Моей первой реакцией после просмотра видео было удивление по поводу того, какими глупыми могут быть люди, которые не относятся к дикой природе с должным уважением", - рассказал порталу CBC News Эндрю Трайтс, директор центра исследования морских животных при Университете Британской Колумбии. - Это был калифорнийский морской лев, самец. Они гигантские. Они не в цирке выступают. Их не учат взаимодействовать с людьми".