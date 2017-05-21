Узбекистан и Туркменистан договорились о перетоке электроэнергии для пользователей в Кыргызстане и Казахстане

21 мая 2017, 18:55 Комментарии

Бишкек, 21 мая /Кабар/. Два государства Центральной Азии - Узбекистан и Туркменистан - подписалы Меморандум, который предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Кыргызстана через энергосистему Узбекистана.

АО "Узбекэнерго" и Министерство энергетики Туркменистана 20 мая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии, об этом сообщила gazete.uz.

Меморандум подписан в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

"Документ по итогам переговоров президентов двух стран в конгресс-центре "Аваза" в г. Туркменбаши подписали заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов и министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков", - говорится в сообщении.

По данным источника, Меморандум предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Кыргызстан через энергосистему Узбекистана.

"Он также затрагивает вопросы поставки электроэнергии за счет погашения задолженности ГЭК "Туркменэнерго" перед "Узбекэнерго" по взаимосогласованной цене", — сообщает издание.

Кроме того, Узбекистан и Туркменистан намерены совместно разрабатывать месторождения на Каспии.

Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" и Государственный концерн "Туркменнебит" ("Туркменнефть") подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре "Аваза" в Туркменбаши в субботу.

Как сообщил "Газете.uz" источник в аппарате Президента Узбекистана, документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана.

Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции. Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран.