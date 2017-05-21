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Узбекистан и Туркменистан договорились о перетоке электроэнергии для пользователей в Кыргызстане и Казахстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-uzbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427233-ru.html

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21 мая 2017, 18:55       Комментарии

Бишкек, 21 мая /Кабар/. Два государства Центральной Азии - Узбекистан и Туркменистан - подписалы Меморандум, который предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Кыргызстана через энергосистему Узбекистана.
АО "Узбекэнерго" и Министерство энергетики Туркменистана 20 мая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии, об этом сообщила gazete.uz.
Меморандум подписан в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.
"Документ по итогам переговоров президентов двух стран в конгресс-центре "Аваза" в г. Туркменбаши подписали заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов и министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков", - говорится в сообщении.
По данным источника, Меморандум предусматривает развитие сотрудничества по транзиту электроэнергии из Туркменистана в Казахстан и Кыргызстан через энергосистему Узбекистана.
"Он также затрагивает вопросы поставки электроэнергии за счет погашения задолженности ГЭК "Туркменэнерго" перед "Узбекэнерго" по взаимосогласованной цене", — сообщает издание.
Кроме того, Узбекистан и Туркменистан намерены совместно разрабатывать месторождения на Каспии.
Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" и Государственный концерн "Туркменнебит" ("Туркменнефть") подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась по итогам переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана в конгресс-центре "Аваза" в Туркменбаши в субботу.
Как сообщил "Газете.uz" источник в аппарате Президента Узбекистана, документ предусматривает установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества по совместной разведке и разработке месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана.
Стороны намерены добывать углеводородное сырье на условиях соглашения о разделе продукции. Планируемое сотрудничество позволит увеличить загрузку производственных возможностей нефтеперерабатывающих заводов двух стран.

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