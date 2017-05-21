Видео — Делегация Кыргызстана принимает участие в саммите в Саудовской Аравии

21 мая 2017, 18:42 Комментарии

Делегация Кыргызстана во главе с вице-премьер-министром Мухамметкалыем Абулгазиевым 21 мая принимает участие в саммите лидеров мусульманских и арабских стран в городе Эр Рияд в Саудовской Аравии.

В саммите примут участие около полусотни представителей руководства этих стран. В его рамках планируются ряд двусторонних встреч между Хранителем двух святых мечетей королем Салманом и президентом США Дональдом Трампом с фокусом на подтверждении давней дружбы и укреплении тесных политических, экономических, защитных и культурных связей между двумя государствами.