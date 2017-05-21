Жителям Казани предложили блюда разных стран. Самым популярным стал плов!

21 мая 2017, 18:49 Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Асель Минбаева. В Казани в рамках IX Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" был организован фестиваль кухонь, где жители города могли попробовать блюда арабской, турецкой, татарской, иранской и узбекской кухонь.

Плов оказался самым популярным блюдом, рассказала одна из организаторов мероприятия Чулпан Зайдуллина.

"Плов из баранины побил все рекорды! Он так быстро закончился, что поварам пришлось снова готовить его, чтобы порадовать жителей", - рассказала она.

Также по вкусу всем пришлись самсы с говядиной.