Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Торага Ч.Турсунбеков: "Укрепление экономики достижимо через развитие частного предпринимательстваТорага Ч.Турсунбеков: "Укрепление экономики достижимо через развитие частного предпринимательстваСтудия Disney сняла комедию про Бабу-Ягу и Кащея — вышел трейлерСтудия Disney сняла комедию про Бабу-Ягу и Кащея — вышел трейлер

В Узбекистане создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с другими странами

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427230-ru.html

Похожие новости

Узбекистан и Туркменистан договорились о перетоке электроэнергии для пользователей в Кыргызстане и Казахстане

UzA: Узбекистан и ИБР разработают новую программу сотрудничества

Омурбек Бабанов: Материнская любовь – основа всего: наших взглядов, характера, системы ценностей, отношений с собой и окружающими

Asia+: Авиакомпания Узбекистана впервые доставила пассажиров в Нью-Йорк на "лайнере мечты"

Trend: Туризм в Узбекистане: секреты притяжения страны

21 мая 2017, 18:23       Комментарии

Ташкент, 21 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Узбекистане президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами". В соответствии с этим Указом при Правительстве Узбекистана образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами. Информацию об этом распространило Национальное телевидение "Узбекистан".
Основной целью создания Комитета является обеспечение стабильности, мира и согласия в обществе, укрепление в сознании граждан чувства принадлежности к большой единой многонациональной семье, всесторонней поддержки и развития деятельности национальных культурных центров и обществ дружбы, расширение культурно-просветительских связей с зарубежными странами.
На Комитет возложена обязанность участия в решении задач по последовательной реализации государственной политики в области обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе, широкому разъяснению миролюбивой политики, достигнутых рубежей и успехов во всех сферах жизни страны, укреплению дружбы с мировым сообществом, в том числе диаспорой соотечественников за рубежом.
В Узбекистане проживают более 130 наций и народностей. В стране ведут деятельность 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы. В том числе семь кыргызских национальных культурных центров, - Республиканский, Андижанский, Ферганский, Наманганский, Джизакский, Сырдарьинский и Ташкентский, а также общества дружбы "Узбекистан-Кыргызстан".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум