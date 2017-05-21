В Узбекистане создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с другими странами

21 мая 2017, 18:23 Комментарии

Ташкент, 21 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Узбекистане президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами". В соответствии с этим Указом при Правительстве Узбекистана образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами. Информацию об этом распространило Национальное телевидение "Узбекистан".

Основной целью создания Комитета является обеспечение стабильности, мира и согласия в обществе, укрепление в сознании граждан чувства принадлежности к большой единой многонациональной семье, всесторонней поддержки и развития деятельности национальных культурных центров и обществ дружбы, расширение культурно-просветительских связей с зарубежными странами.

На Комитет возложена обязанность участия в решении задач по последовательной реализации государственной политики в области обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе, широкому разъяснению миролюбивой политики, достигнутых рубежей и успехов во всех сферах жизни страны, укреплению дружбы с мировым сообществом, в том числе диаспорой соотечественников за рубежом.

В Узбекистане проживают более 130 наций и народностей. В стране ведут деятельность 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы. В том числе семь кыргызских национальных культурных центров, - Республиканский, Андижанский, Ферганский, Наманганский, Джизакский, Сырдарьинский и Ташкентский, а также общества дружбы "Узбекистан-Кыргызстан".