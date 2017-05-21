Еще один жилмассив столицы подключен к природному газу

21 мая 2017, 17:13 Комментарии

22 мая в Первомайском районе г.Бишкек состоится пуск газа в жилмассиве "Щербакова. Порядка 1100 жителей получат доступ к природному газу. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром".

В торжественной церемонии подачи газа примут участие директор филиала "Бишкекгаз" М. Акматбеков и глава Первомайской районной администрации А.Алиев.

Работы по строительству газопроводов и газификации крупного жилмассива выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан". Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов составила 16,5 млн. сомов.

Стоит отметить, что для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт.