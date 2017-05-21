За какую работу в Кыргызстане стали платить меньше

21 мая 2017, 16:56 Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Какая работа в последнее время ценится в Кыргызстане меньше всего, выяснил Национальный статистический комитет.

По его данным, хуже всего обстоят дела в строительной сфере - здесь размер вознаграждения сократился на пятую часть. На 3 процента снизились зарплаты работников сферы искусства и развлечений. Столько же теперь недополучают сотрудники научной отрасли.

Больше всего повезло тем, кто занят добычей полезных ископаемых: их заработок увеличился на 22 процента! В списке везунчиков также администраторы и госслужащие - они стали получать в среднем на 7 процентов больше.

Лидерами в этом плане остаются работники энергетической сферы: в среднем они получают 25,3 тысячи сомов. Самый низкий заработок у фермеров - 8,6 тысячи.