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В Кыргызстане не решены проблемы доступа к методам планирования семьи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360207_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427226-ru.html

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21 мая 2017, 16:30       Комментарии

Завтра, 22 мая в г. Бишкек министерство здравоохранения и Фонд ООН в области народонаселения проводет круглый стол по актуальным вопросам доступа к методам планирования семьи.
Как рассказала заведующая отделом первичной медико-санитарной и стационарной помощи минздрава Айгуль Бообекова, в течение ряда лет Кыргызстан получал контрацептивы при поддержке Фонда народонаселения ООН и тем самым обеспечивал потребность женщин с охватом порядка 30% в услугах по планированию семьи. В последние годы Фонд предупредил о том, что прекращаются поставки защитных средств в прежнем объеме. Минздрав неоднократно проводил встречи с представителями Жогорку Кенеша и поднимал вопрос о том, что сегодня страна должен взять на себя обязательства по покрытию потребностей в услугах по планированию семьи уязвимой категории. "Еще остается проблема планирования семьи путем медицинского аборта, самым неправильным методом, и мы говорим о том, что необходимо проводить работу по предупреждению нежелательной беременности. Минздрав провёл много встреч, но до сегодняшнего дня вопрос о выделении финансовых средств окончательно до сих пор не решен", - отметила Айгуль Бообекова.
Данный круглый стол - призыв к лицам, принимающим решения
(к правительству, депутатам ЖК, частным поставщикам) к оказанию поддержки и помощи, к усилению правозащитного подхода в сфере планировании семьи, к обеспечению внимания к имеющимся вопросам при формировании глобальной повестки дня в области устойчивого развития и к обеспечению равенства за счет повышения внимания к конкретным женщинам, находящимся в группе медицинского и социального риска и рассмотрения государственных инвестиций в сфере планирования семьи.
"К таким группам населения, в первую очередь, относятся женщины с высоким риском материнской смертности вследствие тяжёлой медицинской заболеваемости, люди с ограниченными возможностями, живущие с ВИЧ, - говорит руководитель программы по репродуктивному здоровью Фонда народонаселения ООН Нургуль Сманкулова. - Выделено всего 12 наименований медицинских рисков, среди которых острая шизофрения, открытая форма туберкулеза, декомпенсированный сахарный диабет и гломерулонефрит и др. Для женщин с такими заболеваниями роды, прежде всего, связаны с очень большими медицинскими рисками, она может умереть сама и ребенок может погибнуть. Второе – это социальные риски, когда человек с инвалидностью первой группы лишен возможности ухаживать не только за ребёнком, но даже за собой, а таковых у нас в стране 188 тысяч. Кроме того, многие люди с ограниченными возможностями подвергаются насилию. Мы просим у государства хотя за 20% от указанного количества уязвимого населения с медико-социальными рисками, чтобы дать людям право выбора обратиться к нему и получить эту защиту. Существуют огромные потребности в обеспечении этих групп населения услугами планирования семьи, с учетом их нужд с целью сокращения бремени государства в содержании незапланированных детей, роста нищеты, социальной изоляции, гендерного неравенства и ухудшение здоровья женщин и новой генерации. Мы уже разработали механизмы. Теперь важно принять политическое решение о выделении бюджетных средств за счет государства".

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