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В РФ выписан из больницы кыргызстанец пострадавший во время нападения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360209_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427225-ru.html

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21 мая 2017, 16:34       Комментарии

В Хабаровске из больницы выписан 37-летний Талант Жумаев, который пострадал при нападении на отделение ФСБ. Об этом сообщает Эхо Москвы.
Гражданин Кыргызстана был госпитализирован после нападения на отделение ФСБ. Талант был приглашен в качестве переводчика. В один день он услышал звуки выстрела, в помещение вошел раненый работник спецслужбы и упал. Далее молодой человек начал стрелять по людям находившемся в помещении. Талант в интервью поделился, что по привычке лег на пол, а от гибели его спасли коллеги убитого сотрудника ФСБ, которые застрелили нападавшего. Талант был ранен, но пуля не задела жизненно важных органов. После нескольких операций гражданин КР был выписан.
Сообщается, что ответственность за нападение на пункт ФСБ взяла на себя организация "Исламское государство", однако в следственном комитете связь нападения с террористами отвергли. Нападавшего связывают с группой неонацистов. Других подробностей пока не сообщается.

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