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Спикер: Укрепление экономики страны достижимо через развитие частного предпринимательстваСпикер: Укрепление экономики страны достижимо через развитие частного предпринимательства

Трампа в Иерусалиме поселят в номере-бомбоубежище

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360206_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427224-ru.html

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21 мая 2017, 15:59       Комментарии

Президент США Дональд Трамп во время предстоящего визита в Израиль остановится в номере-бомбоубежище. Телеканал NBC News сообщил об усиленных мерах безопасности, которые примут спецслужбы во время визита в страну хозяина Белого дома.
По информации телеканала, в отеле King David Трампу имеется пуленепробиваемый, защищенный от попадания из гранатомета пятизвездочный люкс стоимостью 5700 долларов за ночь. Специалисты из США доставят в Иерусалим и установят в окнах номера специальное пуленепробиваемое стекло. Кроме того, номер оборудован системой для защиты от газовой атаки.
"Даже если весь отель взорвут, номер останется целым, так что, может быть, пара сломанных костей, но люди останутся живы", - сказал менеджер отеля.
Чтобы предотвратить подрыв здания начиненными взрывчаткой автомобилями, на дороге припаркуют два автобуса со спецтехникой. Камеры наблюдения будут парить на воздушных шарах, а подземные коммуникации на наличие бомб проверят специальные роботы.
Во всей операции по обеспечению безопасности Трампа под названием Blue Shield власти Израиля задействуют около 10 тысяч полицейских, а также сотрудников в штатском, служебных собак и вертолеты. Всю пищу, предназначенную для президента и его семьи, будут проверять с помощью специальных тестеров.
Президент США Дональд Трамп 20 мая начал свое зарубежное турне с визита в Саудовскую Аравию. Затем президент США планирует посетить Израиль, Италию, Бельгию и Ватикан.

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