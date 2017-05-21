Спикер: Укрепление экономики страны достижимо через развитие частного предпринимательства

21 мая 2017, 15:42 Комментарии

Группа депутатов во главе со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым в пятницу, 20 мая, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомилась с ходом строительства больницы рассчитанной на 50 мест в селе Мангыт Араванского района.

Как было отмечено, строительство здания завершено на 80-90 процентов и объект не сдается в эксплуатацию по причине неполного выделения финансовых средств. Представитель строительной компании ОсОО "ППА" озвучил просьбу оказать содействие в решении данного вопроса.

В свою очередь торага Чыныбай Турсунбеков отметил, что данный вопрос будет рассмотрен в профильных Комитетах парламента и сообщил о том, что будет дано протокольное поручение соответствующим министерствам и ведомствам о выделении необходимой для завершения строительства суммы в 18 млн. сомов. Кроме этого спикер призвал представителей правительства, сопровождавших парламентариев в рамках рабочей поездки, ускорить строительство подобных социальных учреждений, которые не сдаются в эксплуатацию в срок.

Далее в рамках рабочей поездки группа депутатов ознакомилась с деятельностью птицефермы в Араванском районе Ошской области. Чыныбай Турсунбеков отметил, местным органам власти необходимо оказывать всемерную поддержку подобным хозяйствующим субъектам.

"Через развитие сельского хозяйства мы можем поднять экономику страны. В связи с этим правительству посредством поддержки частного сектора, особенно частных предпринимателей, необходимо создавать благоприятные условия. В свою очередь Жогорку Кенеш готов разработать и принять законопроекты, обеспечивающие развитие экономики и предпринимательской среды",- сказал он.

Вместе с тем, Чыныбай Турсунбеков отметил, что с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, несмотря на уменьшение реэкспорта, созданы условия для развития отечественного производства. И, как подчеркнул торага, подобные перспективные предпринимательские объекты как в Араванском районе необходимо открывать во всех регионах страны.

Отметим, данная ферма, располагающаяся на участке земли в два гектара, была открыта в 2015 году и, как сообщила руководитель Жумагуль Ташматова, на строительство фермы были направлены инвестиции в размере 18 млн. сомов.

"Ферма рассчитана на пятнадцать тысяч голов кур. В ноябре-декабре 2015 года вывод составил 5 тысяч цыплят, произведено 5 тонн куриного мяса на 800 тысяч сомов. В следующем 2016 году было произведено 27,4 тонн куриного мяса на 4 млн. 155,6 сомов",- сообщила она и добавила, на сегодняшний день на птицеферме работают 12 человек.