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Медали Исламиады: копилка сборной Кыргызстана пополнилась золотом и серебром

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/medali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427221-ru.html

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Исламиада: Кыргызстан в десятке лидеров по медальному зачету

21 мая 2017, 14:59       Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала еще две медали на IV Исламских играх солидарности в Баку. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Так, 19 мая в спортивном комплексе имени Гейдара Алиева прошли соревнования по вольной борьбе. Спортсмен из Кыргызстана Муслим Евлаев пробился в финал в весовой категории до 74 кг по вольной борьбе. В финальной встрече ему противостоял Сонер Демиртас из Турции. В итоге кыргызстанец завоевал золотую медаль, которая стала третьей в копилке сборной.
В пятницу, 20 мая, Алибек Осмонов завоевал серебряную медаль по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Кыргызстанский борец выиграл спортсменов из Саудовской Аравии и Пакистана, что обеспечило ему выход в финал. В итоговой схватке он не смог одолеть Хаджи Алиева из Азербайджана, завоевав в итоге серебряную медаль.
Отметим, на данный момент сборная Кыргызстана находится на 11 месте в общекомандном зачете. В копилке сборной КР 14 медалей — 3 золота, 4 серебра и 7 бронзовых наград.

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