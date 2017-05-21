Медали Исламиады: копилка сборной Кыргызстана пополнилась золотом и серебром

21 мая 2017, 14:59 Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала еще две медали на IV Исламских играх солидарности в Баку. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Так, 19 мая в спортивном комплексе имени Гейдара Алиева прошли соревнования по вольной борьбе. Спортсмен из Кыргызстана Муслим Евлаев пробился в финал в весовой категории до 74 кг по вольной борьбе. В финальной встрече ему противостоял Сонер Демиртас из Турции. В итоге кыргызстанец завоевал золотую медаль, которая стала третьей в копилке сборной.

В пятницу, 20 мая, Алибек Осмонов завоевал серебряную медаль по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Кыргызстанский борец выиграл спортсменов из Саудовской Аравии и Пакистана, что обеспечило ему выход в финал. В итоговой схватке он не смог одолеть Хаджи Алиева из Азербайджана, завоевав в итоге серебряную медаль.

Отметим, на данный момент сборная Кыргызстана находится на 11 месте в общекомандном зачете. В копилке сборной КР 14 медалей — 3 золота, 4 серебра и 7 бронзовых наград.