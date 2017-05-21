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Лондон пригрозил прекращением переговоров с ЕС по Brexit

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360208_lo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427220-ru.html

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21 мая 2017, 15:06       Комментарии

Великобритания прекратит переговоры с Евросоюзом по Brexit, если Брюссель не перестанет требовать от Лондона 100 миллиардов евро за эту процедуру. Соответствующее заявление сделал министр по выходу королевства из ЕС Дэвид Дэвис в интервью The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 21 мая.
Дэвис подчеркнул, что странам - членам европейского содружества придется смягчить свою позицию, если они хотят достигнуть прогресса на переговорах. Министр также отметил, что и миллиард фунтов стерлингов (1,1 миллиона евро) является слишком большой платой за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.
В начале мая газета The Financial Times писала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Лондона 50 миллиардов фунтов стерлингов за Brexit. Канцлер Австрии Кристиан Керн, по информации газеты, оценил эту процедуру в 60 миллиардов фунтов, а Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро. По их мнению, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств.
Тогда же Дэвис заявил, что Лондон не намерен платить Евросоюзу 100 миллиардов евро. "Нам нужно подробно обсудить, каковы наши права и обязанности", - пояснил он, отметив при этом, что британское правительство еще не получило от Брюсселя информации о том, какую конкретно сумму нужно заплатить за выход из ЕС.
28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

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