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Оползень в Узгене с космоса — до и после

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427219-ru.html

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21 мая 2017, 14:31       Комментарии

Агентство NASA показало на снимках со спутника оползень в селе Аюу, который произошел 29 апреля.
Устройство получения изображений поверхности Земли, установленное на космическом спутнике "Ландсат-8" 11 мая запечатлело оползневые породы в поселке Курбу-Таш на юге Кыргызстана. Для сравнения NASA опубликовало снимок того же участка, сделанный 25 апреля.
В результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года примерно в 06:50 на жилые дома в селе Аюу, погибли 24 человека.
В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.
С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов КР по вопросу захоронения граждан, 4 мая принято решение о прекращении работ по поиску 16 тел погибших с 15:00.

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