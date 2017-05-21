Оползень в Узгене с космоса — до и после

21 мая 2017, 14:31 Комментарии

Агентство NASA показало на снимках со спутника оползень в селе Аюу, который произошел 29 апреля.

Устройство получения изображений поверхности Земли, установленное на космическом спутнике "Ландсат-8" 11 мая запечатлело оползневые породы в поселке Курбу-Таш на юге Кыргызстана. Для сравнения NASA опубликовало снимок того же участка, сделанный 25 апреля.

В результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года примерно в 06:50 на жилые дома в селе Аюу, погибли 24 человека.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.

С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов КР по вопросу захоронения граждан, 4 мая принято решение о прекращении работ по поиску 16 тел погибших с 15:00.