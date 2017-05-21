Алмазбек Атамбаев поздравил Хасана Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

21 мая 2017, 12:36 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани по случаю переизбрания на пост главы государства.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Исламской Республики Иран.

Результаты прошедших выборов продемонстрировали большое доверие иранского народа к Вам и поддержку проводимого Вами курса на дальнейшее развитие экономики и повышение авторитета страны на международной арене.

Убежден, что под Вашим руководством Иран добьётся еще крупных успехов", — отмечено в послании главы государства.

Президент выразил готовность к продолжению совместной работы по укреплению кыргызско-иранских отношений.

Алмазбек Атамбаев пожелал Хасану Роухани доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному иранскому народу – мира и процветания.