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В КР контрабандой завозится от 30 до 50 фур в день низкокачественной муки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360143_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427217-ru.html

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21 мая 2017, 14:20       Комментарии

В Кыргызстан ежедневно контрабандным путем доставляется от 30 до 50 фур низкокачественной необогащенной муки. Об этом заявил комитет мукомолов Союза предпринимателей КР.
Отмечается, что вступление республики в ЕАЭС негативно повлияло как на производителей и переработчиков, так и на официальных импортеров товаров народного потребления.
"На сегодняшний день на грани банкротства оказались многие промышленные предприятия. Уже закрылись компании дистрибьюторов, импортирующие товары из стран Таможенного союза", - заявил председатель комитета Рустам Жунушов.
Он отметил, что причиной явилось отсутствие механизмов контроля при пересечении грузов через пропускные пункты государственной границы и теневой ввоз товаров на территорию КР.
"При пересечении границы с одной фуры (20-25 тонн) без осмотра и документов неофициально взимается 10 тыс. тенге (2000 сомов). Данный товар беспрепятственно доходит до рынков северных и южных регионов республики. Товары, ввезенные контрабандным путем реализуются по демпинговым ценам, что также влияет на деятельность официально работающих предприятий и импортеров", - добавил он.
Также Жунушов добавил, что стоит уделить отдельное внимание качеству муки, ввозимой контрабандным путем.
Как отметил президент ассоциации "Производителей обогащенной муки и хлебопродуктов" Александр Шефнер, согласно закону КР от 11 марта 2009 года № 78 "Об обогащении муки хлебопекарной", как импортируемая, так и мука местного производства должны быть в обязательном порядке обогащены витаминно-минеральными добавками.
За соблюдением требований по обогащению хлебопекарной муки местными производителями осуществляется государственный контроль, однако мука, ввозимая в страну в огромном количестве, не проходит контроля качества и данным требованиям не соответствует.
"Необходимо донести до населения, что часть муки, ввозимой из Казахстана и других республик контрабандным путем, обладает клейковиной в размере 15-20 единиц и производится из фуражной пшеницы, которая непригодна для производства муки, ее используют для кормов, однако при изготовлении хлеба она ничем не отличается от изделий, приготовленных из муки клейковиной 28-30 единиц, соответствующей ГОСТу. Это говорит о том, что для достижения достаточного подъема хлеба производители контрафактной муки используют добавки и ферменты химического происхождения, а их влияние на человеческий организм до сих пор не изучено.
К тому же данная мука не может храниться более одного месяца, так как уже через пару недель теряются ее хлебопекарные качества. Маркируется такая мука, как мука 1-го сорта, но ее клейковина не соответствует параметрам ГОСТа, это нарушение и вводит в заблуждение потребителя, тем самым нарушается Закон "О техническом регулировании КР", ст. 5, что должно преследоваться по закону", - пояснил Шефнер.
Также он добавил, что населению при покупке муки необходимо обратить внимание на значок, который прикрепляется только на мешках с обогащенной мукой.
Шефнер подчеркнул, что в США и европейских странах употребление в пищевой промышленности добавок и ферментов химического происхождения запрещено, поэтому ферменты активно распространяют в африканских странах и странах бывшего СССР.
"В последнее время, по данным Министерства здравоохранения, в Кыргызстане возросло количество людей, страдающих от анемии, при этом большая часть из них дети. Также возрос рост онкологических заболеваний. Это все говорит о том, что следует особое внимание обратить на национальную стратегию питания населения. Нужно понимать всю ответственность ситуации и решать эти проблемы на государственном уровне", - заключил он.

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