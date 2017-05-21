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Пять вещей, которые бесят бишкекских водителей маршруток

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427216-ru.html

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21 мая 2017, 14:03       Комментарии

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Курильщики. Эти люди будут вариться в аду в одном котле с теми, кто садится в маршрутку с едой. Лично я не курю и потому не переношу тех, кто, остановив маршрутку, спешно докуривает сигарету, а потом от их дыхания "благоухает" весь салон.
Пафосные. "Сколько проезд стоит? 10 сомов?! Уф, как же хорошо на такси ездить!.. Ой, а что, мне место никто не уступит?". Это обычно произносится громко, чтобы все пассажиры знали, с каким важным человеком едут.
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