Пять вещей, которые бесят бишкекских водителей маршруток

21 мая 2017, 14:03 Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Водители общественного транспорта в Бишкеке часто вызывают гнев у пешеходов, пассажиров и автомобилистов. Но знаете ли вы, что раздражает их самих?

Корреспондент Sputnik Кыргызстан поговорил с одним из столичных маршруточников и выяснил, кто и что выводит его из себя.

Люди с едой. Написано же: "Бананы и семечки есть с кожурой". Если выпили лимонад, не оставляйте бутылку под ногами, а заберите ее с собой. Уважайте мой труд уборщицы на полставки.

"С тысячи сдача будет?" В 7 утра понедельника? Да конечно, хоть с 5 тысяч! Я понимаю, что не все делают это специально, но за пару лет работы водителем начал замечать, что некоторые пассажиры таким образом экономят на проезде.

Курильщики. Эти люди будут вариться в аду в одном котле с теми, кто садится в маршрутку с едой. Лично я не курю и потому не переношу тех, кто, остановив маршрутку, спешно докуривает сигарету, а потом от их дыхания "благоухает" весь салон.

Пафосные. "Сколько проезд стоит? 10 сомов?! Уф, как же хорошо на такси ездить!.. Ой, а что, мне место никто не уступит?". Это обычно произносится громко, чтобы все пассажиры знали, с каким важным человеком едут.

"Остановите, мне срочно надо выйти!" Ну вы же не Витя из одноименной песни, в конце концов! Можете и до остановки доехать. У меня нет желания платить патрульным инспекторам за то, что вам лень пройтись. Но когда я говорю об этом пассажирам, они начинают кричать и возмущаться.