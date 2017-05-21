Вандал измазал краской картину на акции "Ночь в музее" в Москве

21 мая 2017, 13:47 Комментарии

Неизвестный мужчина измазал краской одну из картин в московской галерее Artplay во время акции "Ночь в музее", сообщает kp.ru.

Видеозапись произошедшего прислала одна из очевидцев. На кадрах молодой человек пачкает краской предмет искусства, а окружающие пытаются ему помешать. Затем возмутителя спокойствия хватают и уводят двое охранников.

Какую картину испортил неизвестный вандал, пока неизвестно. На сайте Artplay говорится, что 20 мая в большом зале галереи состоится мультимедийная выставка выставка под названием "От Моне до Малевича. Великие Модернисты".