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Вандал измазал краской картину на акции "Ночь в музее" в Москве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360203_va...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427215-ru.html

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21 мая 2017, 13:47       Комментарии

Неизвестный мужчина измазал краской одну из картин в московской галерее Artplay во время акции "Ночь в музее", сообщает kp.ru.
Видеозапись произошедшего прислала одна из очевидцев. На кадрах молодой человек пачкает краской предмет искусства, а окружающие пытаются ему помешать. Затем возмутителя спокойствия хватают и уводят двое охранников.
Какую картину испортил неизвестный вандал, пока неизвестно. На сайте Artplay говорится, что 20 мая в большом зале галереи состоится мультимедийная выставка выставка под названием "От Моне до Малевича. Великие Модернисты".

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