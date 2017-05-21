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В аэропорту Лос-Анджелеса Boeing опрокинул грузовик с людьми

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360204_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427214-ru.html

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21 мая 2017, 13:51       Комментарии

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский Boeing-737, на борту которого находились 146 человек, после приземления задел крылом грузовик. Пострадали восемь человек в грузовике. Об инциденте сообщила противопожарная служба города.
В сообщении сказано, что пострадавшие получили не угрожающие жизни травмы.
О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа лайнера не сообщается.
Boeing принадлежит авиакомпании AeroMexico и выполнял рейс из мексиканской столицы Мехико. У самолета повреждено правое крыло, разлива топлива не произошло.

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