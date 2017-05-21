В аэропорту Лос-Анджелеса Boeing опрокинул грузовик с людьми

21 мая 2017, 13:51 Комментарии

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский Boeing-737, на борту которого находились 146 человек, после приземления задел крылом грузовик. Пострадали восемь человек в грузовике. Об инциденте сообщила противопожарная служба города.

В сообщении сказано, что пострадавшие получили не угрожающие жизни травмы.

О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа лайнера не сообщается.

Boeing принадлежит авиакомпании AeroMexico и выполнял рейс из мексиканской столицы Мехико. У самолета повреждено правое крыло, разлива топлива не произошло.