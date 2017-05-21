Атамбаев назвал меня по имени — откровения бишкекской телеведущей

21 мая 2017, 13:08 Комментарии

Пожалуй, работа Светланы Акматалиевой - это голубая мечта каждого кыргызстанского телеведущего, практически карьерный потолок. Ее лицо мелькает в самом рейтинговом вечернем выпуске новостей на главном государственном канале страны, а президент вручает ей награды.

Казалось бы, о чем еще мечтать? Ах да, красавица и мать двоих детей Светлана Акматалиева жаждет получить... научную степень!

- Я помню, как поехала на церемонию снятия постов таможенного контроля на кыргызско-казахской границе. Это было просто грандиозное мероприятие с премьер-министрами двух стран, собаками-ищейками и суровым регламентом. Дело было в августе, стояла невыносимая жара, все журналисты, томимые ожиданием, толпились в одной куче, и тут вы - с идеальной прической, на особом месте, стоите и ведете прямой эфир. Не чувствуете превосходства в такие моменты?

- Нет, ничего такого. Просто на главном телеканале страны картинка должна быть идеальной.

Но ведь не только нам хорошо! Всем фотографам и операторам всегда выделяют лучшие места. Иногда доходит до смешного: помните, на праздновании Нооруза произошел конфуз? В первых рядах сидели наши аксакалы, а операторы встали перед ними, чтобы заснять сцену, загородив им весь вид. Так один дедушка встал и растолкал всех палкой.

- Легко ли вести прямые эфиры с мероприятий, когда долгое время нужно не просто говорить, а нести людям что-то вразумительное?

- Я стараюсь максимально сосредоточиться. Конечно, не обходится без курьезов. Года четыре назад мы с моим коллегой Алмазом Касымалиевым освещали саммит глав государств ШОС. По плану должны были передать слово в студию в 12 часов, и на этом наша работа заканчивалась.

И вот мы завершаем прямое включение, но оператор дает нам знак: мол, продолжайте говорить. Мы понимаем, что произошло что-то из ряда вон выходящее, и изо всех сил стараемся спасти эфир. Полчаса говорили на камеру про этот саммит - рассказали и про страны-участницы, и про президентов, и про все-все-все. Потом выяснилось, что оператору просто забыли передать, что эфир закончился еще в двенадцать. Мы 30 минут говорили в пустоту!

- Остался на моей памяти один случай. Выпуск новостей на одном из бишкекских телеканалов должен был выйти не в прямом эфире, а в записи. Телеведущая, читая очередной текст, запнулась, засмеялась и произнесла несколько нецензурных слов. Монтажеры по невнимательности этот момент не вырезали, и вечером телезрителям пришлось закрывать уши детям. С вами могла бы приключиться подобная ситуация?

- Как говорится, не зарекайся, но... Я не выражаюсь нецензурно, мат от меня телезрители точно бы не услышали. Разве что за рулем могу себе позволить. Было такое, что в эфир попала следующая моя фраза: "Здравствуйте, сегодня у нас в гостях... Ой, давайте заново. Здравствуйте, сегодня у нас в гостях...".

- Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков как-то в интервью рассказывал, в каких условиях секретности готовились вопросы на предвыборные дебаты и что представители партий даже пытались их выкупить. Вы ведь ведете эти самые дебаты, не так ли?

- Да, и хотела бы поблагодарить руководство канала за то, что доверили мне это, ведь у меня совсем не было опыта ведения таких сложных программ. Мы несколько дней репетировали до двух ночи - так хотелось провести все на высоком уровне.

Готовили свои вопросы сами, и за час до эфира Илим Майрамбекович отдавал нам свой, дополнительный, список. Первая моя передача длилась 2 часа 20 минут, в ней участвовали партии, которые выдвигались в Жогорку Кенеш. Сначала было так страшно, что я про себя подумала: "Ну зачем я во все это ввязалась?".

- Приятно ли получать государственную награду из рук президента?

- Конечно! Я была очень счастлива, что мой труд оценили. Вообще, первое интервью у главы государства я взяла еще в 2010 году, после революции, перед выборами в Жогорку Кенеш. Тогда он возглавлял СДПК. Утром мне позвонил редактор и сказал: "Поезжай, возьми интервью". Потом были еще две беседы в 2011 году.

Я заходила к нему в кабинет, и он называл меня по имени - Светлана. Ну приятно же, когда глава государства знает твое имя! Общаться с ним легко, не было заминок, не пришлось ничего вырезать.

- Часто ли благодарные поклонники заваливают вас дорогими подарками?

- Нет, даже цветы не дарили. Но я и не имею права принимать подарки, я вообще-то замужняя женщина, у меня двое детей.

- Если завтра к вам подойдет маленькая девочка и скажет: "Хочу быть ведущей", что вы ей ответите?

- Прежде всего скажу, что необходимо получить высшее образование. Я, например, горжусь тем, что работаю по специальности. Не понимаю людей, которые жалуются: "Ой, зачем мне столько ненужных предметов, эта философия, эта логика?!". Журналист обязан знать все!

Я сама попала на КТРК еще на четвертом курсе университета, когда пришла на практику. Потом мне предложили стать ведущей, и я согласилась. Никаких сложностей у меня не было: в Кыргызско-Российском Славянском университете нас обучили даже ораторскому мастерству.

Помните: под лежачий камень вода не течет. Посещайте кастинги, старайтесь, чтобы вас заметили. Сразите всех своей грамотной речью.

- Какой вы себя видите через пять лет?

- Надеюсь, что все-таки "добью" диссертацию. Вот не могу взять себя в руки и наконец начать ее писать! Хотя сейчас у меня маленькие дети, я должна уделять внимание им, но надеюсь, что все-таки стану кандидатом филологических наук.