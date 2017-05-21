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Французский автогонщик Бурдэ разбился на скорости 370 километров в час

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360202_fr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427212-ru.html

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Французский десантный катер сорвал международные учения, сев на мель

21 мая 2017, 12:47       Комментарии

38-летний автогонщик Себастьен Бурдэ получил серьезные травмы в результате аварии на квалификации гонки Indy 500 чемпионата Indycar. На очередном круге болид француза врезался в ограждение трассы на скорости около 370 километров в час, перевернулся и загорелся.
Сообщается, что Бурдэ остался в сознании после удара. У него диагностировали множественные переломы костей таза и перелом правого бедра. В ближайшее время автогонщика прооперируют. О сроках восстановления спортсмена пока не сообщается.
Indy 500 - самая популярная гонка в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является старейшей регулярной автогонкой в мире и в 2017 году проходит в 101-й раз.

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