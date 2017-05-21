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Торага Жогорку Кенеша поздравил женщины Кыргызстана с Днем матери

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427211-ru.html

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21 мая 2017, 12:38       Комментарии

Бишкек, 21 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков поздравил женщины Кыргызстана с Днем матери.
Как сообщает пресс-служба ЖК КР, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемые наши мамы! Дорогие наши бабушки!
От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником – Днем матери.
Мама – источник и опора жизни. Мамы носят нас под сердцем девять месяцев и в дальнейшем оберегают нас на протяжении всей жизни, они готовы на любые жертвы ради своих детей. Материнская доброта и ласка - самое прекрасное и важное, что есть в этом мире. Ваша улыбка способна притягивать тепло и счастье.
Издревле кыргызский народ считал, что рай находится под ногами матерей, и высшей ценностью являлось уважительное отношение к женщинам. На протяжении многих веков в кыргызских семьях девочки воспитывались с большой теплотой и любовью. Потому что будущую мать считали основой нации, продолжательницей рода. Кыргызские женщины, благодаря своему ясному уму наравне с мужчинами участвовали в общественной жизни. Примером этому могут быть Курманжан Датка, Кыз Сайкал, Жаныл Мырза.
И сегодня наши матери не только несут на себе ответственность за семью, за домашний очаг, но и вносят неоценимый вклад в развитие всего Кыргызстана. Участвую во всех сферах жизнедеятельности нашей страны, они успевают достойно воспитывать детей. Не секрет, что и во главе обновления общества и достигнутых успехов стоят наши матери. И именно поэтому Кыргызстан ждет большое и светлое будущее.
Будьте счастливы дорогие наши матери! Еще раз поздравляю с праздником, желаю Вам долгих лет жизни. Пусть в нашей республике всегда будет мир и никогда не прольется материнская слеза. Пусть дети Ваши будут всегда здоровы, и не погаснет семейный очаг".

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