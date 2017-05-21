В Гаване назвали нелепым поздравление Трампа с Днем независимости Кубы

21 мая 2017, 12:25 Комментарии

Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, в Гаване сочли "нелепым" и "спорным". Как передает ТАСС, соответствующее заявление было зачитано вечером в субботу, 21 мая, в эфире кубинского телевидения.

Отмечается, что Трамп "плохо информирован" по поводу сути даты 20 мая, "которое в США считают датой образования Кубинской республики". "В тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года", - указал диктор.

"Даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики", - подчеркивается в заявлении.

Трамп в письменном заявлении поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. "Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого", - говорилось в тексте поздравления.

В 1959 году на Кубе после многомесячной партизанской войны одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро и был свергнут проамериканский режим диктатора Фульхенсио Батисты. Отношения между двумя странами резко ухудшились, США объявили Кубе экономическую блокаду, на протяжении нескольких десятилетий между Гаваной и Вашингтоном отсутствовали дипломатические отношения.

При правлении предыдущего президента США Барака Обамы дипотношения были восстановлены, также были возобновлены некоторые экономические связи, в частности, в сфере транспортного сообщения и туризма. При этом Трамп и его республиканская администрация более критично настроены к действующему кубинскому правительству.