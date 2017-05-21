RhymeDilla — молдо. Что стало со звездами Кыргызстана нулевых, часть 2

21 мая 2017, 12:16 Комментарии

Скажу честно, писать вторую часть оказалось намного труднее. Когда названия этих групп были на слуху, я в силу очень юного возраста о многих просто не знала, как и о радио "XXI век" и его ведущем - DJ Амире. Но благодаря отзывам и предложениям читателей все-таки нашла информацию об остальных кумирах поколения, юность которого пришлась на нулевые годы.

1. "Продажная любовь" в исполнении Nocomment била все рекорды и была признана "музыкой школьных лет". Сегодня группа называется "Троеразных", состав прежний: Лев Белов и Евгений Перекатов. Карьера ребят складывается вполне удачно, они занимают ведущие места в различных хит-парадах.

Следует отметить, что группа входила в музыкальный лейбл Connectionpro вместе с "02.14", "ЧП Фамилия", Баястаном, Бегиш, Bohed и ICEBERG. Этот лейбл известен такими синглами, как "Мы - дети Кыргызстана", "Патриот" и "Ты знаешь".

2. Трек "BОSS" в исполнении "7 sky" и MC Амира набрал более 60 тысяч просмотров на канале YouTube, и пользователи видеохостинга задавались вопросом: куда пропали ребята? Кайрат (MC Strunchik) с FIFA продвигает футбол в Оше, Мыктыбек (Slim) - частный предприниматель, а Эркин (MastahAir) переехал в Москву и работает менеджером по закупкам в одной из компаний.

3. Бахтияр, более известный как Rhyme Dilla, - автор трека "Бригада" и программы "Rhyme OUT" на радио "XXI век", где в прямом эфире проводил рэп-баттлы. По рассказам людей из его окружения, он стал молдо и находится в Египте "по духовным делам".

Кроме того, Бахтияр был участником популярного коллектива "L.A. Medin Династия".

4. Группа "L.A. Medin Династия", исполнившая такие песни, как "Я верю" и "Вдохновение", продолжает выступать, но уже в другом составе. Сейчас в ней три участника: Батыр Давлеталиев (Батьяк), Кубаныч Бакыт (SlimJoy) и Аблесхан Нуриев (Карди). Коллектив покинули Эрмек Кумачаев (Джокер), Турат Булембаев (Турчик) и Аида Осомбаева. Первый сейчас профессионально занимается спортом, второй работает в академии программирования Coder, а девушка трудится в столичной онкобольнице.

5. Asian Bloods в 2005 году вместе с Virgins исполнил лиричную и немного хулиганскую песню "Бонни и Клайд". Спустя 12 лет Чингиз возглавляет микрокредитную компанию Headliners в Санкт-Петербурге, Дмитрий стал менеджером в аудиторской фирме, а Кемель получил степень PhD в Великобритании, вернулся в Кыргызстан и работает преподавателем.

6. "Клан", "банда", "бригада"... - какими модными были эти слова в 2000-х! Ребята, создавшие группу A.P. Clan, тоже не отставали от трендов. Прошло около 10 лет, а группа до сих пор существует, хотя состав изменился. Талгат работает в IT-сфере, Нурмат открыл хип-хоп клуб Pandora. Сегодня в коллективе три человека: Rasheed, Baha Панацея и бывший участник группы WildG's Камиль. Кстати, последний не только поет, но и работает в банке.

7. Группа "46-й закон", запомнившаяся многим жестким треком "Законы улиц", по-прежнему существует. Правда, изменились название - "46 ZooPark" - и состав: в коллективе остались Макс (DJ Multik) и Вячеслав. Один из Виталиев (Dober) работает ювелиром, а второй (Витос) - водителем.

8. DJ Kesh, писавший минусовки ко многим хитам, перестал заниматься музыкой. Теперь Эркин профессиональный фотограф в студии TopTash.

9. Группа "Старый город" официально существует с 2004 года, но ее зарождение можно отнести аж к 1998-му. В наше время состав немного изменился - в коллективе выступают Руслан, Айдар, Асыл, Куба и Эльзад.

Первую часть о звездах Кыргызстана "нулевых" читайте в материале Sputnik>>