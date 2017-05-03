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Омурбек Бабанов: Материнская любовь – основа всего: наших взглядов, характера, системы ценностей, отношений с собой и окружающими

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427208-ru.html

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21 мая 2017, 11:00       Комментарии

Лидер партии «Республика — Ата Журт», депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Омурбек Бабанов поздравил жительниц Кыргызстана с Днем матери. Этот праздник отмечается по всей республике 21 мая.
«Мои самые важные воспоминания о детстве, конечно, связаны с мамой. Именно она дала мне заряд внутренней силы и любви, который я проношу через всю свою жизнь. С молоком матери мы впитываем истинную ценность жизни. Материнская любовь – это основа всего: наших взглядов, нашего характера, нашей системы ценностей, отношений с собой и окружающими. Любовь мамы – безусловная, всепрощающая, созидающая – это первое, что мы чувствуем, приходя в мир. И в этот момент она становится тем стержнем внутри каждого человека, определяющим его будущее.
От всего сердца поздравляю с Днем матери всех женщин – будущих и настоящих матерей! Мама – это самый главный, самый дорогой и важный человек в жизни ребенка. Материнская любовь – разве есть в мире чувство сильнее? Всю его глубину не описать словами – только матери любят своих детей, несмотря ни на что. Только для мам мы остаемся детьми, нуждающимися в заботе, нежности, поддержке на протяжении всей жизни.
Искренне поздравляю всех мам с этим праздником! Желаю вам крепкого здоровья, спокойствия души, благополучия в семье, уважения и любви! И счастья вашим детям, ведь для каждой матери это самое главное. А дети пусть всегда платят вам такой же большой любовью и заботой, которую вы отдаете им каждый день!
Рай у ваших ног, дорогие мамы! С праздником вас!»

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