Омурбек Бабанов: Материнская любовь – основа всего: наших взглядов, характера, системы ценностей, отношений с собой и окружающими

21 мая 2017, 11:00 Комментарии

Лидер партии «Республика — Ата Журт», депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Омурбек Бабанов поздравил жительниц Кыргызстана с Днем матери. Этот праздник отмечается по всей республике 21 мая.

«Мои самые важные воспоминания о детстве, конечно, связаны с мамой. Именно она дала мне заряд внутренней силы и любви, который я проношу через всю свою жизнь. С молоком матери мы впитываем истинную ценность жизни. Материнская любовь – это основа всего: наших взглядов, нашего характера, нашей системы ценностей, отношений с собой и окружающими. Любовь мамы – безусловная, всепрощающая, созидающая – это первое, что мы чувствуем, приходя в мир. И в этот момент она становится тем стержнем внутри каждого человека, определяющим его будущее.

От всего сердца поздравляю с Днем матери всех женщин – будущих и настоящих матерей! Мама – это самый главный, самый дорогой и важный человек в жизни ребенка. Материнская любовь – разве есть в мире чувство сильнее? Всю его глубину не описать словами – только матери любят своих детей, несмотря ни на что. Только для мам мы остаемся детьми, нуждающимися в заботе, нежности, поддержке на протяжении всей жизни.

Искренне поздравляю всех мам с этим праздником! Желаю вам крепкого здоровья, спокойствия души, благополучия в семье, уважения и любви! И счастья вашим детям, ведь для каждой матери это самое главное. А дети пусть всегда платят вам такой же большой любовью и заботой, которую вы отдаете им каждый день!

Рай у ваших ног, дорогие мамы! С праздником вас!»