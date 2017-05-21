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Хасан Роухани переизбран президентом Ирана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360195_ha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427207-ru.html

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21 мая 2017, 11:12       Комментарии

Действующий президент Ирана Хасан Роухани победил на выборах и переизбран на пост главы государства, сообщает Associated Press со ссылкой на данные министерства внутренних дел Ирана.
По информации иранского МВД, Роухани получил 59% голосов - то есть его поддержали 22 млн 800 тысяч избирателей. Его ближайший преследователь Эбрахим Раиси заручился поддержкой 15 млн 452 тысяч человек (около 39% голосов).
Всего в пятничных выборах приняли участие 40 млн иранцев, таким образом явка составила более 70%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.
В 2013 году Роухани победил, получив 51% голосов избирателей при явке в 73%, сообщает Интерфакс.
Как отмечается, избирательные участки неоднократно продлевали время работы из-за наплыва желающих проголосовать, которые часами вынуждены стоять в очередях.
Турецкая Hurriyet в своею очередь отмечает, что выборы, состоявшиеся 19 мая, - это своего рода референдум по вопросу поддержки умеренного - по сравнению с другими претендентами на пост - курса Роухани.
68-летний президент Ирана выступает за более либеральные реформы и обещает больше политических свобод, а также намерен улучшать отношения с иностранными государствами.
По широте полномочий президент Ирана уступает лишь духовному лидеру страны - аятолле Али Хаменеи, - который избирается советом экспертов.

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