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Экскурсии, мастер классы и капоэйра. Что было в "Ночь музеев".

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360200_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427206-ru.html

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21 мая 2017, 11:26       Комментарии

Минувшая суббота запомниться горожанам на долго. И это связано не только с проводимой социальной акцией "Ночь музеев", но и с тем, как горожане подхватили дух мероприятия и подготовились к нему. В целом, вчера, 20 мая, Бишкек напоминал некий город-праздник. На улицах можно было встретить множество музыкантов и артистов, которые делились своими навыками и просто развлекали прохожих. Складывалась впечатление, что уличные артисты морально готовили прохожих к основному субботнему шоу.
"Ночь музеев" стартовал в 18.00 и уже к тому времени возле многих экспозиций было множество людей. Музей под открытым небом "Дубовый парк" отправлял желающих в крошечные миры. Под микроскопом показывались привычные вещи, которые мы встречаем каждый день. Возле стенда собрались дети, у которых было много вопросов к волонтерам. Рядом с демонстрацией электронного микроскопа была небольшая выставка картин, которая, к сожалению, не так сильно привлекала юного зрителя и прохожих.
Вообще, отправится на "Ночь музеев" в центральную часть города было достаточно удобно и экономично в плане времени. Точки мероприятий расположились таким образом, что можно было обойти несколько площадок за раз. Так, возле музея под открытым небом, ближайшая выставка была в трех шагах - в русском драматическом театре.
Несмотря на то, что время уже подходило к 7 вечера, поток желающий посетить русский драм театр не прекращался. В фойе к выступлению готовились музыканта настраивая инструменты. Гости ходили и рассматривали реквизит, предоставленный на всеобщее обозрение, и фотовыставку. Тут аудитория уже была постарше нежели в дубовом парке. Взглянуть на обратную сторону театра было достаточно интересно
Буквально через дорогу, в республиканской библиотеке имени Баялинова, а точнее возле входа, проходила демонстрация бразильского капоэйра. Это не могло не привлечь внимание прохожих. В большом круге из людей мастера показывали боевые танцы под сопровождение бразильской музыки. В самой библиотеке выставка была не многолюдной. Гости могли посмотреть на рисунки детей из Баткена и проголосовать за лучший. Победителя пригласят в Бишкек. В холле библиотеки расположилось несколько стендов с детскими поделками, а в одном из залов устроили кукольный театр.
Самым масштабным мероприятием в нашем небольшом туре оказалась "Ночь музеев" у Кыргызского национального музея изобразительных искусств им Г. Айтиева. Экспозицию сначала было слышно, и лишь потом видно. На импровизированной сцене у входа в музей ИЗО выступали музыканты, которые менялись каждые 10-15 минут. Небольшую площадку у входа в музей отдали под выставки продукции. Что интересно, тут можно было не только посмотреть, но и потрогать, и купить понравившиеся экспонаты. Изделия из дерева, войлока, различные браслеты, амулеты и многое другое было выставлено на показ. У музея ИЗО не было ни одного стенда без посетителей. Кто уставал от обхода столиков с продукцией, отправлялся по ближе к сцене и слушал музыку.
Всего же по городу было 12 мест, где проводилась акция "Ночь музеев". В организации мероприятия было задействовано более тысячи человек сотрудников музеев, театров, библиотеки, арт-студий, художники, скульпторы, ремесленники, фотографы, волонтеры и столичного муниципалитета.

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