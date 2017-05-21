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Экскурсии, мастер классы и капоэйра. Что было в "Ночь музеев".Экскурсии, мастер классы и капоэйра. Что было в "Ночь музеев".

Атамбаев поздравил своего иранского коллегу Хасана Роухани с переизбранием

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360196_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427205-ru.html

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21 мая 2017, 11:32       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани по случаю его переизбрания на пост президента. Об этом сообщается на официальном портале главы государства.
"Примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Исламской Республики Иран. Результаты прошедших выборов продемонстрировали большое доверие иранского народа к Вам и поддержку проводимого Вами курса на дальнейшее развитие экономики и повышение авторитета страны на международной арене", - говорится в сообщении.
А.Атамбаев выразил уверенность, что под руководством Х.Роухани Иран добьется еще больших успехов, и выразил готовность к продолжению совместной работы по укреплению кыргызско-иранских отношений.
Президент пожелал Х.Роухани здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному иранскому народу - мира и процветания.

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