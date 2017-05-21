Club Infox провел очередную 58-ю бизнес-встречу

21 мая 2017, 11:06 Комментарии

Бишкек, 21 мая /Кабар/. Business Club INFOX совместно с компанией "Агентство социальных и маркетинговых исследований" 12 мая 2017 года провел 58-ю Бизнес-Встречу, приуроченную к открытию мебельного салона итальянской мебели "Максик" в Бишкеке.

Приглашение участвовать на мероприятии приняли более 60 компаний (а именно, более 80 руководителей и топ-менеджеров компаний), целью которых являлось познакомиться с новыми партнерами в различных сферах деятельности, обсудить возможные вопросы сотрудничества и просто приятно провести время в кругу интересных, опытных бизнесменов.

Гости мероприятия собрались у входа в мебельный салон "Максик", где учредитель мебельной фабрики Мухтар али Ибрагимов, чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Андреевич Крутько и узбекский актер и режиссер, народный артист УзССР Шухрат Иргашев объявили о торжественном открытии эксклюзивного салона арт-мебели "Максик", разрезав красную ленточку под звуки фанфар и пригласив всех гостей мероприятия на обзорную экскурсию и презентацию магазина.

Бизнес-партнеры и гости мероприятия имели возможность увидеть в салоне около десятка моделей арт-мебели от классики до модерна. Фабрика выпускает мебель ручной работы из массива. Использование уникальных технологий и современного оборудования позволяет производить мебель уникального дизайна. Поэтому эту мебель можно по праву именовать – дизайнерская мебель ручной работы.

Ведущим Бизнес-Встречи был Тимур Джумабаев, который поддерживал публику в хорошем настроении и разыгрывал подарки от партнеров Business Club INFOX и организаторов мероприятия, в том числе и первые дисконтные карты на приобретение арт-мебели. На протяжении вечера гостей приветствовали венецианские персонажи и итальянские охранники во главе с Дон Корлеоне, а театр мод "IV Fashion" продемонстрировал национальный показ мод. Приятным сюрпризом и специальным гостем вечера стал узбекский и российский киноактер, заслуженный артист России – Фархад Махмудов.

В конце вечера открытие магазина плавно перешло в празднование в доме торжеств "VAVILON", где гостей встречали девушки в национальных костюмах, а в программе вечера были представлены танцевальные и шоу-номера. Мухтар али Ибрагимов обратился к гостям с приветственным словом и показал презентацию о мебельной фабрике "Максик". Банкет для гостей вечера был предоставлен домом торжеств "VAVILON", а национальные напитки ЗАО "ШОРО".

На протяжении вечера гости ознакомились с услугами участников выставки, организованной в холле ресторана и за данное активное участие выражаем благодарность следующим партнерам:

- Салон отделочных материалов "Премьера"

- Цветочный салон "Цветкофф"

- ЗАО "ШОРО"

- Юридическая компания "Даанышман групп".

В завершении вечера Генеральный Директор Информационного Центра INFOX*1200 Денис Пармёнов и представитель компании "Агентство социальных и маркетинговых исследований" Виктория Киселева выразили слова благодарности и от имени всех гостей Бизнес-Встречи вручили благодарственное письмо директору салона мебели "Максик" Мухтару али Ибрагимову.

Business Club INFOX - это площадка, где укрепляют деловые связи и находят партнеров, общаются в высокопрофессиональной среде, делятся своим опытом и успехами. Здесь каждый бизнесмен находит для себя то, что важно именно ему.

Благодарим Рекламное агентство "Continent" за профессиональное изготовление благодарственного письма.

Благодарим рекламное агентство "indoor media" за профессиональное изготовление баннера.

Благодарим Фотографа "Денис Романченко", "Рафаэль Миннебаев" , "VESTI.KG", за фотосъемку.

Благодарим "Азия ТВ", "5й канал" за видеосъемку.

Благодарим Официального дистрибьютора компании "Scent Air" в Кыргызстане за эксклюзивную ароматизацию помещения.

Выражаем слова благодарности представителям СМИ за информационную поддержку каждого мероприятия:

Web-сайты: www.kabar.kg, www.stylish.kg, www.flyer.kg, www.comment.kg, www.sovremennik.kg, www.news-asia.ru, www.vesti.kg.

Печатная продукция: журнал "Интерьер от А до Я", журнал "Обустройство и Ремонт", журнал "HoReCa", журнал "Индустриальный Кыргызстан", еженедельник "АВТОгид", Журнал "VIP", журнал "Деловой собеседник", "Golden Pages of Kyrgyzstan".

Благодарим всех участников за активное участие на Бизнес-Встрече и ждём на следующем мероприятии, которое состоится в июне 2017 года.