Топ-5 фильмов в кинотеатрах Бишкека

21 мая 2017, 11:19 Комментарии

БИШКЕК, 21 мая - Sputnik. Сеть кинотеатров "Синематика" представила данные о пятерке фильмов, которые собрали полные залы на этих выходных.

1. На первом месте по количеству просмотров оказались сразу две картины: "Стражи галактики" для подростков и "Меч короля Артура" для людей постарше.

Герои второй части "Стражей..." не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба, а иногда даже с пользой для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

По сюжету ленты Гая Ричи "Меч короля Артура" молодой герой живет на задворках Лондиниума со своей бандой. Он и понятия не имел о своем королевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает менять Артура. В результате он присоединяется к сопротивлению и встречает таинственную молодую девушку по имени Гвиневра. Ему предстоит научиться понимать магическое оружие, которым он овладел, столкнуться со своими демонами и объединить народ в борьбе против диктатора, убившего его родителей и завладевшего короной.

2. Второе место по количеству просмотров занимает "Форсаж-8". Начинается он с захватывающей гонки по улицам старой Гаваны со скоростью примерно 240 километров в час. Движение при этом, очевидно, не перекрывали. Были даже пешеходы (наверное, "каскадеры в штатском"). Гонка, конечно, очень крутая, но в целом "Форсаж" как "Форсаж" - грохочет железо, рычат моторы, происходят феерические погони. Но именно из-за этого так любят эти ленты их поклонники.

3. Бронзу в списке взял "Рок Дог". Китайско-американский мультфильм "Рок Дог" основан на комиксах китайского альт-рокера Чжэн Цзюня под названием "Тибетский пес-рокер". По сюжету щенок Боди живет высоко в горах, где все собаки должны охранять овец от волков. Боди, однако, не хочет ни с кем воевать. Он мечтает играть рок-музыку, которую как-то услышал по радиоприемнику. Когда его суровый отец понимает, что не сможет превратить Боди в "солдата", он отпускает сына в большой город. Там главному герою удается познакомиться с кумиром-рокером, который уже давно не сочиняет музыку, потому что утратил вдохновение. Боди становится "музой" мэтра. Но все не так просто... Городские волки решают его изловить, чтобы с его помощью добраться до горных овец.

4. На четвертом месте российская комедия "Кухня. Последняя битва". В новой части "Кухни" президента России атакуют крабы-убийцы, а Дмитрий Нагиев верхом на коне спасается от кавказских джигитов...

Сценаристы сделали основным персонажем бывшего программиста Ивана. За своей возлюбленной он летит в Сочи на чемпионат мира среди поваров: она выступает за Францию, а он - за Россию. Но Ивану еще нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой - знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и... помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

5. Фильм "Прочь" сделан вполне профессионально, однако начинен злом, как сервелат - кусочками сала. Обычно в фильмах ужасов политика отсутствует, она "недопустимый ингредиент". Однако режиссер Джордан Пил смог политизировать сюжет на примере чернокожего парня, который пришел знакомиться с родителями своей белой девушки, - они оказались злодеями, которые зомбируют афроамериканцев. В результате главный герой убивает всех злодеев.