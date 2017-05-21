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Переходящую на пешеходном переходе девушку насмерть сбила маршрутка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360199_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427202-ru.html

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21 мая 2017, 10:46       Комментарии

Вчера, 20 мая, примерно в 16.30 на улице Ден Сяопина маршрутное такси №220 насмерть сбило девушку. Об этом писали в социальных сетях очевидцы происшествия и подтвердили в управлении патрульной милиции.
Сообщается, что девушку 1997 года рождения переходила дорогу на пешеходном переходе на пересечении улиц Ден Сяопина и Месароша. В этот момент маршрутное такси сбило её. От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП.
К настоящему моменту все необходимые материалы собраны и направлены в ГУВД для проведения следственных мероприятий.

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