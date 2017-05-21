Переходящую на пешеходном переходе девушку насмерть сбила маршрутка

21 мая 2017, 10:46 Комментарии

Вчера, 20 мая, примерно в 16.30 на улице Ден Сяопина маршрутное такси №220 насмерть сбило девушку. Об этом писали в социальных сетях очевидцы происшествия и подтвердили в управлении патрульной милиции.

Сообщается, что девушку 1997 года рождения переходила дорогу на пешеходном переходе на пересечении улиц Ден Сяопина и Месароша. В этот момент маршрутное такси сбило её. От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП.

К настоящему моменту все необходимые материалы собраны и направлены в ГУВД для проведения следственных мероприятий.