Футболист "Челси" потратил более миллиона евро на подарки одноклубникам

21 мая 2017, 10:52 Комментарии

Защитник лондонского "Челси" Давид Луис решил сделать подарки одноклубникам, главному тренеру и владельцу команды Роману Абрамовичу. Об этом сообщает The Telegraph.

Бразилец купил ключи для автомобилей, выполненные в форме браслетов. Они изготовлены из сплава драгоценных металлов и углеродного волокна. Общая сумма подарка превысила миллион евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Луис принял участие в 32 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и шестью желтыми карточками.

До конца чемпионата АПЛ остался один тур. "Челси" гарантировал себе чемпионство, набрав 90 очков. У ближайшего преследователя "синих" - "Тоттенхэм Хотспур" - 83 очка.

В 2012 году нападающий лондонцев Дидье Дрогба заплатил 800 тысяч фунтов стерлингов (1 миллион долларов) за кольца всем одноклубникам после победы в Лиге чемпионов.