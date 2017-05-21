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Футболист "Челси" потратил более миллиона евро на подарки одноклубникам

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360192_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427201-ru.html

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21 мая 2017, 10:52       Комментарии

Защитник лондонского "Челси" Давид Луис решил сделать подарки одноклубникам, главному тренеру и владельцу команды Роману Абрамовичу. Об этом сообщает The Telegraph.
Бразилец купил ключи для автомобилей, выполненные в форме браслетов. Они изготовлены из сплава драгоценных металлов и углеродного волокна. Общая сумма подарка превысила миллион евро.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Луис принял участие в 32 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и шестью желтыми карточками.
До конца чемпионата АПЛ остался один тур. "Челси" гарантировал себе чемпионство, набрав 90 очков. У ближайшего преследователя "синих" - "Тоттенхэм Хотспур" - 83 очка.
В 2012 году нападающий лондонцев Дидье Дрогба заплатил 800 тысяч фунтов стерлингов (1 миллион долларов) за кольца всем одноклубникам после победы в Лиге чемпионов.

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