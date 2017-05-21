В сети появилось видео с выжившим после падения под поезд зацепером

21 мая 2017, 10:19 Комментарии

На британском видеохостинге LiveLeak появилась запись, на которой видно, как ехавший между вагонами зацепер падает под поезд. Мужчина пытался сойти на платформу, но, судя по всему, зацепился рукой и оказался на рельсах.

Поезд двигался на небольшой скорости и остановился только после того, как последний вагон проехал над зацепером. В результате инцидента молодой человек не пострадал. В конце записи видно, что он махнул собравшимся на платформе людям рукой в подтверждение того, что с ним все в порядке.

Где произошел инцидент, не сообщается. Пользователь под ником KONGER опубликовал ролик в субботу, 20 мая, и, согласно описанию, видео было снято накануне.